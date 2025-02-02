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Вероятному подрывнику военкомата в Павлограде удалось сбежать

«Общественное»: подрывник военкомата в Павлограде скрылся с места происшествия

В Днепропетровской области Украины вероятному подрывнику военкомата в Павлограде удалось скрыться с места происшествия. Об этом сообщает «Общественное».

По словам очевидцев, он убежал.

Вечером 2 февраля у здания ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата) в Павлограде на востоке Украины раздался взрыв. В Нацполиции страны сообщили, что при этом был легко ранен сотрудник военкомата. Согласно имеющейся информации, у здания ТЦК был взорван «неустановленный предмет».

Днем ранее в городе Ровно на западе Украины тоже произошел взрыв в военкомате. Это случилось около 16:15 (17:15 мск) внутри ТЦК. При этом пострадали шесть человек, еще один получил несовместимые с жизнью травмы. В здании военкомата выбило окна. В тот же день в городе Пирятин Полтавской области произошло вооруженное нападение на сотрудника Полтавского районного военкомата, который сопровождал группу военнообязанных к месту прохождения службы в 199-м учебном центре.

Ранее появилось видео, как в Одессе девушка отбила парня у военкомов.

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