На Украине застрелили сотрудника военкомата, конвоировавшего мобилизованных

В городе Пирятин Полтавской области произошло вооруженное нападение на сотрудника Полтавского районного военкомата, который сопровождал группу военнообязанных к месту прохождения службы в 199-м учебном центре. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в своем Telegram-канале.

Инцидент, как отмечается в сообщении, произошел на автозаправочной станции. Неизвестный мужчина в балаклаве, вооруженный охотничьим ружьем, попытался завладеть оружием военнослужащего, и, получив отказ, открыл огонь. В результате нападения сотрудник военкомата погиб на месте.

«После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и сбежал вместе с одним из мобилизованных», — указано в посте.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В Полтавской области объявлена спецоперация «Сирена».

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. С 18 мая 2024 года в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, при этом власти Украины отказались включать в законодательство пункты о демобилизации и ротации.

На днях президент Зеленский заявил, что мобилизация на Украине среди людей старше 25 лет не является достаточной для удовлетворения потребностей фронта.

Ранее украинский депутат рассказал о награде военкомов за одного мобилизованного.