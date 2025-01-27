В Эстонии вынесли приговор сотруднику Sputnik

Сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Тересталя в Эстонии приговорили к двум годам и четырем месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в три с половиной года по обвинениям в «нарушении международных санкций». Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на госпрокуратуру.

Суд установил, что после закрытия Sputnik Eesti в 2019 году Тересталь с супругой Еленой Черышевой создали НКО, через которую продолжили деятельность Sputnik. Прокурор утверждает, что обвиняемый сознательно игнорировал международные санкции.

Елена Черышева заявила, что приговор был предсказуемым, и считает, что, если бы ее муж находился в Эстонии, его могли бы посадить в тюрьму. Она также отметила, что нет доказательств связи Sputnik Meedia с «Россия сегодня», и считает, что их контент вызывал антипатию из-за поддержки добрососедских отношений между странами. Но решение об апелляции Мати-Дмитрия Тересталя пока не принято.

Летом прошлого года Харьюский уездный суд Эстонии приговорил гражданина России, бывшего профессора Тартуского университета, политолога Вячеслава Морозова к шести годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Ранее сообщалось, что Эстонская православная церковь сменит название.