Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии вынесли приговор сотруднику Sputnik

Сотрудник Sputnik в Эстонии Тересталь получил условный срок за нарушение санкций
close
Depositphotos

Сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Тересталя в Эстонии приговорили к двум годам и четырем месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в три с половиной года по обвинениям в «нарушении международных санкций». Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на госпрокуратуру.

Суд установил, что после закрытия Sputnik Eesti в 2019 году Тересталь с супругой Еленой Черышевой создали НКО, через которую продолжили деятельность Sputnik. Прокурор утверждает, что обвиняемый сознательно игнорировал международные санкции.

Елена Черышева заявила, что приговор был предсказуемым, и считает, что, если бы ее муж находился в Эстонии, его могли бы посадить в тюрьму. Она также отметила, что нет доказательств связи Sputnik Meedia с «Россия сегодня», и считает, что их контент вызывал антипатию из-за поддержки добрососедских отношений между странами. Но решение об апелляции Мати-Дмитрия Тересталя пока не принято.

Летом прошлого года Харьюский уездный суд Эстонии приговорил гражданина России, бывшего профессора Тартуского университета, политолога Вячеслава Морозова к шести годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Ранее сообщалось, что Эстонская православная церковь сменит название.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами