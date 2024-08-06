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В Эстонии журналистку обвинили в госизмене за работу с медиагруппой РФ

В Эстонии журналистку Бурцеву обвинили в госизмене за работу с «Россией сегодня»

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Depositphotos

В Эстонии журналистку Светлану Бурцеву обвинили в госизмене. Об этом сообщает издание Baltnews.

Журналистке предъявили обвинения в работе с медиагруппой «Россия сегодня», находящейся под санкциями Эстонии. Полиция безопасности страны утверждает, что Бурцева под псевдонимом выпустила книгу «Гибридная война за мир». По мнению местных властей, ее содержание направлено на раскол общества внутри Эстонии.

Прокуратура расценивает это как «ненасильственные действия против независимости и самостоятельности Эстонии», говорится в сообщении. Рассмотрение дела по существу начнется 1 ноября.

Светлана Бурцева писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила надежду на то, что Российская Федерация на саммите НАТО в Вашингтоне будет объявлена «долгосрочной угрозой».

Также министерство финансов Эстонии вынесло на обсуждение поправки к постановлению правительства, которые предполагают введение дополнительных ограничений на границе с Россией.

Ранее сообщалось, что Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией.

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