Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала «политической заказухой» преследование журналистки Бурцевой в Эстонии

Захарова считает политической заказухой обвинение Эстонией Бурцевой в госизмене

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Преследование в Эстонии журналистки Светланы Бурцевой, которая сотрудничала с российскими СМИ, является «политической заказухой», направленной на создание «токсичного фона» вокруг информации о России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, целью подобного преследования служит запугивание тех, «кто работает на этой ниве».

Это нужно для создания понимания у людей, что за работу, которая не вписывается «в существующий исключительно один ... мейнстримовый нарратив», люди могут поплатиться «благополучием, свободой, жизнью», считает дипломат.

По словам Захаровой, эстонские власти «попрали все, о чем заявляли в качестве своих принципов, которым они привержены».

6 августа сообщалось, что журналистка находится под стражей после обвинений в работе на медиагруппу «Россия сегодня», в отношении которой введены санкции, и «преступлении против государства».

Полиция безопасности страны заявила, что Бурцева под псевдонимом выпустила книгу «Гибридная война за мир», содержание которой направлено на раскол эстонского общества.

Ранее в Эстонии приговорили российского политолога к шести годам лишения свободы за шпионаж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами