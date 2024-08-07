Захарова назвала «политической заказухой» преследование журналистки Бурцевой в Эстонии

Преследование в Эстонии журналистки Светланы Бурцевой, которая сотрудничала с российскими СМИ, является «политической заказухой», направленной на создание «токсичного фона» вокруг информации о России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, целью подобного преследования служит запугивание тех, «кто работает на этой ниве».

Это нужно для создания понимания у людей, что за работу, которая не вписывается «в существующий исключительно один ... мейнстримовый нарратив», люди могут поплатиться «благополучием, свободой, жизнью», считает дипломат.

По словам Захаровой, эстонские власти «попрали все, о чем заявляли в качестве своих принципов, которым они привержены».

6 августа сообщалось, что журналистка находится под стражей после обвинений в работе на медиагруппу «Россия сегодня», в отношении которой введены санкции, и «преступлении против государства».

Полиция безопасности страны заявила, что Бурцева под псевдонимом выпустила книгу «Гибридная война за мир», содержание которой направлено на раскол эстонского общества.

Ранее в Эстонии приговорили российского политолога к шести годам лишения свободы за шпионаж.