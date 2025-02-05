Врач рассказал, как нельзя чистить уши

Уши нельзя чистить предметами, которые находятся «под рукой», например, спичкой, скрепкой и колпачком от ручки, потому что это может привести к травматизации и перфорации барабанной перепонки. Об этом «Москве 24» рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Он уточнил, что барабанная перепонка может остаться поврежденной на всю жизнь. По его словам, такая чистка ушей может спровоцировать воспаление, если серные массы попадут в полость среднего уха. Это может грозить воспалением мягких оболочек мозга и развитием менингита. Врач также не советует использовать для очистки слухового прохода ватные палочки.

«В таком случае человек может прилепить серные массы к барабанной перепонке. Он проталкивает их вглубь слухового прохода, создает больше неудобств для себя и врача. Наружный слуховой проход испещрен нервными окончаниями, термическими, болевыми «датчиками». Поэтому впоследствии вытащить серу абсолютно безболезненно бывает сложно. Порой процедура растягивается на две-три встречи», — пояснил Зайцев.

Помимо этого, из-за этого может развиться контактный отит, добавил эксперт. Вместо этого он порекомендовал протирать ушную раковину и вход в слуховой проход после душа полотенцем.

Врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич до этого рассказал «Газете.Ru», что использование перекиси водорода, уксуса, соды или оливкового масла при чистке ушей может вызывать химические ожоги, аллергические реакции или раздражение кожи.

Ранее сообщалось, что мужчина перенес редчайший инсульт, приняв его за пробку в ухе.