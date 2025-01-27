Названы главные ошибки россиян при чистке ушей

Обычно россияне чистят уши ватными палочками, но иногда могут использовать и такие средства, как перекись водорода, уксус, соду или оливковое масло. Все эти способы не являются безопасными, рассказал «Газете.Ru» врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

«Многие люди по привычке чистят уши ватными палочками, полагая, что это эффективно. На самом деле, такой способ ухода часто приводит к проблемам. Палочки могут уплотнять серу и проталкивать ее вглубь слухового прохода, что повышает риск образования серной пробки. Кроме того, при неосторожном использовании ватной палочки можно повредить нежную кожу слухового прохода, что создает условия для воспаления. Самый опасный сценарий – травма барабанной перепонки, которая может возникнуть при слишком глубоком введении палочки», — рассказал врач.

Альтернативные методы, такие как использование перекиси водорода, уксуса, соды или оливкового масла, тоже не являются безопасными.

«Они могут вызывать химические ожоги, аллергические реакции или раздражение кожи. Любые дополнительные средства для чистки ушей допустимы только по рекомендации врача», – отметил доктор.

По словам Маневича, уникальная особенность человеческого организма заключается в способности ушей самоочищаться. Во время жевания, разговора или зевания челюсти совершают движения, которые помогают сере из ушей вместе с захваченными частицами мусора и грязи перемещаться наружу.

«Это позволяет ухаживать за ушами минимальными усилиями. Для поддержания гигиены достаточно очищать только ушную раковину и начальную часть слухового прохода. Глубокое проникновение в слуховой проход недопустимо. Оптимальным способом является протирание ушной раковины влажным полотенцем после душа, а затем тщательное высушивание кожи. Использовать мыло нежелательно, так как оно может пересушить кожу и вызвать ее раздражение», – объяснил врач.

Если вы заметили снижение слуха, чувство заложенности, боль или головокружение, это может свидетельствовать об образовании серной пробки. В таком случае важно не пытаться удалить ее самостоятельно, а обратиться к врачу.

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