Мужчина перенес редчайший инсульт, приняв его за пробку в ухе

Metro: британец перепутал инсульт с пробкой в ухе и попал в больницу

Мужчина обратился к врачам, думая, что у него пробка в ухе. Оказалось, он перенес редчайший вид инсульта, пишет Metro.

Адам Трейди из Суонси, отец пятерых детей, рассказал, что принял сильную боль в ухе и голове за обычную инфекцию. Две недели он страдал от нарастающей боли, которая не проходила несмотря на прием антибиотиков. Однако настоящая причина его состояния оказалась куда более серьезной.

По настоянию своей жены Кэти Адам отправился в отделение неотложной помощи. К тому моменту, когда он добрался до больницы, его лицо начало обвисать с одной стороны, а состояние стремительно ухудшалось.

«Я испытывал невыносимую боль. Она буквально приковала меня к полу», — рассказал британец.

Медики провели пациенту компьютерную томографию, которая выявила субарахноидальное кровоизлияние — редкий тип инсульта, вызванный кровотечением на поверхности мозга.

«Если бы они не обнаружили это вовремя, это могло бы привести к фатальным последствиям или повреждению мозга», — добавил Трейди.

В итоге Адам перенес операцию и до сих пор находится в больнице. Ему необходимо принимать лекарства, включая таблетки для контроля давления, пока врачи решают, как продолжить лечение.

Мужчина также благодарен своей жене за то, что она настояла на обращении за медицинской помощью.

«Я хочу, чтобы люди с похожими симптомами не игнорировали их и проходили обследование. Не позволяйте никому убедить вас, что это «ничего серьезного». Это может случиться с каждым», — предупредил Адам.

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