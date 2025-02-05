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Москвичам рассказали о погоде 5 февраля

Гидрометцентр России: в Москве ожидается легкий мороз и гололедица
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Москве в среду, 5 февраля, ожидается легкий мороз и гололедица. Об этом сообщается в прогнозе на сайте Гидрометцентра России.

В столице днем температура будет колебаться в диапазоне от -1 до +1℃, в ночная температура будет доходить до -4℃. При этом в Московской области дневной диапазон температур будет шире — от -4 до +1℃, а ночью ожидаются морозы до -6℃. Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 5-10 м/с, а атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

До этого эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что зимы в Москве через 40-50 лет потеплеют еще примерно на три градуса, некоторые из них, возможно, будут совсем без снега.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что с изменением климата в мире растет количество природных катаклизмов и 2025 год продемонстрирует это в полной мере. Увеличится число пожаров, наводнений и ураганов.

Ранее Собянин пошутил, что «Газпром» увез снег из Москвы в Санкт-Петербург.

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