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В Финляндии заявили, что повреждения кабелей в Балтийском море неслучайны

Министр Валтонен сообщила, что повреждения кабелей на Балтике неслучайны
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Vismar UK/Shutterstock/FOTODOM

Повреждение нескольких кабелей в Балтийском море, вероятно, не является совпадением. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью британской газете The Times.

«Мы все еще находимся на стадии расследования. Поэтому мы не можем выносить никаких суждений», — отметила она.

При этом Валтонен подчеркнула: «чрезвычайно маловероятно», что все инциденты произошли случайно.

3 февраля сообщалось, что Швеция не считает диверсией повреждение подводного кабеля компании «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» (LVRTC) в Балтийском море. Специалисты установили, что обрыву кабеля способствовали сочетание погодных условий, недостаток оборудования и навыков мореплавания, говорится в публикации. Также швейцарская сторона сняла арест с судна Vezhen, которое подозревалось в обрыве кабеля.

До этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в диверсиях на Балтике, чтобы нарастить свою группировку около морских границ России. По его словам, осуществление диверсий на Балтике не даст России никаких геополитических и военных преимуществ.

Ранее эксперт указал на незаконные действия НАТО в Балтийском море.

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