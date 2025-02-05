Повреждение нескольких кабелей в Балтийском море, вероятно, не является совпадением. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью британской газете The Times.

«Мы все еще находимся на стадии расследования. Поэтому мы не можем выносить никаких суждений», — отметила она.

При этом Валтонен подчеркнула: «чрезвычайно маловероятно», что все инциденты произошли случайно.

3 февраля сообщалось, что Швеция не считает диверсией повреждение подводного кабеля компании «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» (LVRTC) в Балтийском море. Специалисты установили, что обрыву кабеля способствовали сочетание погодных условий, недостаток оборудования и навыков мореплавания, говорится в публикации. Также швейцарская сторона сняла арест с судна Vezhen, которое подозревалось в обрыве кабеля.

До этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в диверсиях на Балтике, чтобы нарастить свою группировку около морских границ России. По его словам, осуществление диверсий на Балтике не даст России никаких геополитических и военных преимуществ.

Ранее эксперт указал на незаконные действия НАТО в Балтийском море.