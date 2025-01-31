В Совете Федерации допустили, что диверсии на Балтике может совершать НАТО

Североатлантический альянс заинтересован в диверсиях на Балтике, чтобы нарастить свою группировку около морских границ России. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

По его словам, осуществление диверсий на Балтике не даст России никаких геополитических и военных преимуществ.

«А вот если представить себе, что самоподрывы устраивают сами натовцы с целью обвинить в этом Россию, то смыслы сразу же проявляются», — написал сенатор.

По его мнению, страны НАТО могут совершать диверсии на Балтике ради обоснования наращивания своего военного присутствия вблизи морских границ РФ, чтобы в будущем превратить Балтийское море во внутреннее море альянса.

31 января полиция Норвегии сообщила о задержании судна Silver Dania, которое зарегистрировано в королевстве и курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Его экипаж состоит из 11 россиян. Судно задержали по запросу латвийских властей из-за подозрения в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.

Ранее в Литве предложили ввести санкции за обрыв морских кабелей.