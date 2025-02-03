Швеция установила причину обрыва подводного кабеля

Швеция не посчитала диверсией повреждение латвийского кабеля в Балтийском море

Швеция не считает диверсией повреждение подводного кабеля компании «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» (LVRTC) в Балтийском море. Об этом сообщается на сайте государственной прокуратуры Швеции.

Специалисты установили, что обрыву кабеля способствовали сочетание погодных условий, недостаток оборудования и навыков мореплавания, говорится в публикации.

Также швейцарская сторона сняла арест с судна Vezhen, которое подозревалось в обрыве кабеля.

По словам старшего прокурора подразделения национальной безопасности Швеции Матса Люнгквиста, предварительное расследование было проведено систематически и тщательно.

26 января сообщалось, что подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.

Позднее глава эстонского Минобороны Ханно Певкур предложил обязать суда платить за проход по Балтийскому морю.

Ранее в Литве предложили ввести санкции за обрыв морских кабелей.