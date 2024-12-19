Путин высказался об убийстве Дарьи Дугиной и генерала Кириллова

Президент России Владимир Путин, комментируя во время прямой линии убийства Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова, заявил, что правоохранители и спецслужбы пропустили эти удары.

По его словам, это признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Он признал, что в России необходимо совершенствовать работу спецслужб, чтобы не сталкиваться с такими трагедиями.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось 4 часа и 3 минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

По данным канала «Россия 24», в этом году число обращений на прямую линию приблизилось к 2 млн за три часа до эфира. Сам Путин 14 декабря заявил, что изучил вопросы, поступившие к прямой линии, и увидел в них много нерешенных проблем.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин заявил о важности суверенитета для России.