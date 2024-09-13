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Свидетели дали показания против обвиняемой в убийстве Дугиной

Свидетели подтвердили причастность Вовк к убийству Дугиной

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ФСБ России

Свидетели подтвердили, что гражданка Украины Наталья Вовк и ее соотечественник Богдан Цыганенко причастны к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Из документов следует, что представленные материалы свидетельствуют об обоснованности подозрений правоохранителей в причастности Вовк к преступлению. Для подтверждения суду представили показания свидетелей, протоколы опознания, материалы и результаты оперативно-разыскной деятельности, а также другие материалы дела.

Аналогичная информация следует из постановления суда о заочном аресте Цыганенко.

Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля. ФСБ заявила, что за организацией теракта стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей была названа Вовк.

Позже ФСБ выяснила, что у Вовк был подельник — Цыганенко. По предварительным данным, именно он получил новые номера для машины, на которой в России перемещалась Вовк. Кроме того, мужчина арендовал гараж, где они вместе с исполнительницей преступления собирали бомбу.

Ранее стало известно, что обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в ВСУ.

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