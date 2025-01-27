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Стали известны подробности дела об убийстве Дугиной

РИА Новости: фигуранты дела об убийстве Дугиной искали клиентов в сети
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Фигуранты дела об убийстве дочери российского политолога Александра Дугина Дарьи Дугиной искали в сети клиентов, желающих получить фальшивый техпаспорт для автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Федеральной службы безопасности, в России с 2017 года действовала группа, занимавшаяся изготовлением поддельных техпаспортов для автомобилей. Они же проделали эту работу для подозреваемой в убийстве Дугиной Натальи Вовк, после чего, как установило следствие, менеджеры, непосредственно работающие и с клиентами, и с исполнителями, попросили их удалить информацию об этом из чатов.

Зломышленники въехали в РФ на автомобиле с номерами ДНР, затем в Москве использовали этот автомобиль для слежки за Дугиной, но уже с казахстанскими номерами. Когда автомобиль выезжал из России через Эстонию, на нем были установлены уже украинские номера.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что спецслужбы пропустили убийства Дугиной в августе 2022 года и главы РЗХО генерала Кириллова в декабре 2024 года.

Ранее Дугин назвал черты, объединяющие Путина и Трампа.

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