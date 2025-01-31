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Суд признал справедливым пожизненное наказание для напавшего на гимназию в Казани

Суд признал напавшего на гимназию в Казани исключительно опасным для общества
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Максим Богодвид/РИА Новости

Суд признал напавшего на гимназию в Казани Ильназа Галявиева исключительно опасным для общества и счел, что никакое другое наказание, кроме назначенного пожизненного, не было бы для него справедливым. Об этом говорится в решении суда, которое попало в распоряжение РИА Новости.

«Судебная коллегия не находит оснований не согласиться с назначенным Галявиеву И.Р. … наказанием в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в судебных материалах.

По заявлению коллегии, лишение Галявиева свободы на определенный срок не соответствовало бы целям наказания — «восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений».

11 мая 2021 года Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, в результате чего несколько детей и взрослых не выжили, а еще 23 получили различные травмы. Впоследствии молодого человека признали вменяемым, сам он полностью признал вину.

В апреле 2023 года Галявиев получил пожизненный срок. Также его обязали выплатить 1,4 млн рублей в пользу гимназии.

В суде молодой человек заявил, что в исправительном учреждении займется написанием книги. Доходы от продаж он планирует направить на компенсации пострадавшим.

Ранее подросток из Подмосковья стал фигурантом дела об участии в террористической организации.

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