Циклон «Джулиан» оставил без света свыше 30 деревень в Ленинградской области

В Ленинградской области 34 деревни остались без электроснабжения из-за снежного циклона «Джулиан». Об этом сообщается на странице администрации Тихвинского городского поселения в социальной сети «ВКонтакте».

«Ситуация с электроснабжением в нескольких поселениях остается напряженной. Подключенные населенные пункты вновь отключаются из-за новых обрывов», — говорится в сообщении.

По информации местной администрации, в результате обрывов проводов на линиях электропередачи без света остаются 16 деревень в Цвылевском поселении, 10 — в Мелегежском, пять — в Борском, две — в Тихвинском и одна — в Коськовском.

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

4 февраля сообщалось, что в Азовском районе Ростовской области около 30 тысяч жителей остались без электричества из-за снегопада, который оборвал линии электропередачи. По словам очевидцев, обильные осадки выпали из-за прохождения атмосферного фронта.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что на территории некоторых регионов РФ предстоят температурные аномалии. По его словам, в Сочи прогнозируется сильный дождь, а в предгорьях и горах — сильный снег, возможен сход лавин. Он добавил, что метель при ветре до 20 м/с ожидается в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Ранее синоптик рассказал о погодном явлении, которое продлится на Земле до апреля.