Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Циклон «Джулиан» оставил без света свыше 30 деревень в Ленинградской области

В Ленинградской области 34 деревни остались без электричества из-за циклона
close
Depositphotos

В Ленинградской области 34 деревни остались без электроснабжения из-за снежного циклона «Джулиан». Об этом сообщается на странице администрации Тихвинского городского поселения в социальной сети «ВКонтакте».

«Ситуация с электроснабжением в нескольких поселениях остается напряженной. Подключенные населенные пункты вновь отключаются из-за новых обрывов», — говорится в сообщении.

По информации местной администрации, в результате обрывов проводов на линиях электропередачи без света остаются 16 деревень в Цвылевском поселении, 10 — в Мелегежском, пять — в Борском, две — в Тихвинском и одна — в Коськовском.

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

4 февраля сообщалось, что в Азовском районе Ростовской области около 30 тысяч жителей остались без электричества из-за снегопада, который оборвал линии электропередачи. По словам очевидцев, обильные осадки выпали из-за прохождения атмосферного фронта.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что на территории некоторых регионов РФ предстоят температурные аномалии. По его словам, в Сочи прогнозируется сильный дождь, а в предгорьях и горах — сильный снег, возможен сход лавин. Он добавил, что метель при ветре до 20 м/с ожидается в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Ранее синоптик рассказал о погодном явлении, которое продлится на Земле до апреля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами