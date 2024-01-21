В Гидрометцентре рассказали о природных аномалиях на территории РФ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на территории некоторых регионов РФ предстоят температурные аномалии. Его слова приводит RT.

«В Краснодарском крае, на Ставрополье, в Крыму, в Ростовской области. Там очень сильные колебания температуры, которые приведут к очень сильным осадкам», — рассказал синоптик.

По его словам, в Сочи прогнозируется сильный дождь, а в предгорьях и горах — сильный снег, возможен сход лавин.

Он добавил, что метель при ветре до 20 м/с ожидается в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин также говорил, что в некоторых регионах России в ближайшее время ожидаются аномальные погодные явления. В Татарстане, Рязанской и Нижегородской областях пройдут очень сильные снегопады — выпадет до полумесячной нормы осадков и более.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.