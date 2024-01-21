Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Гидрометцентре рассказали о природных аномалиях на территории РФ

Вильфанд предупредил о погодных аномалиях на территории России

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на территории некоторых регионов РФ предстоят температурные аномалии. Его слова приводит RT.

«В Краснодарском крае, на Ставрополье, в Крыму, в Ростовской области. Там очень сильные колебания температуры, которые приведут к очень сильным осадкам», — рассказал синоптик.

По его словам, в Сочи прогнозируется сильный дождь, а в предгорьях и горах — сильный снег, возможен сход лавин.

Он добавил, что метель при ветре до 20 м/с ожидается в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин также говорил, что в некоторых регионах России в ближайшее время ожидаются аномальные погодные явления. В Татарстане, Рязанской и Нижегородской областях пройдут очень сильные снегопады — выпадет до полумесячной нормы осадков и более.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами