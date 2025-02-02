Синоптик рассказал о погодном явлении, которое продлится до апреля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в разговоре с РИА Новости, что на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете.

По словам метеоролога, Ла-Нинья продлится в феврале и в марте, а ближе к апрелю начнет переходить в нейтральную фазу.

«То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья. Оценки пока таковы, они уточняются», — отметил Вильфанд.

Синоптик уточнил, что возвращение Эль-Ниньо в 2025 году пока не прогнозируется, однако такой сценарий не исключается.

Он пояснил, что длительное и интенсивное Ла-Нинья может означать сток тепла из атмосферы в экваториальный океан. Если оно не продолжительное, то это фактор не очень индикативный, поэтому пока еще рано строить какие-то предположения.

Специфика изменений в океанских течениях состоит в том, что во время Ла-Нинья тепло активно перемещается из атмосферы в океан, а во время Эль-Ниньо, напротив, происходит обратный процесс — тепло из океана возвращается в атмосферу, что приводит к аномальному повышению температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

В последний раз явление Эль-Ниньо наблюдалось с мая 2023 года по апрель 2024 года. После этого оно перешло в спокойное состояние, но его влияние на глобальные температуры продолжалось. В результате 2024 год стал самым жарким на планете, побив рекорд 2023 года.

Ла-Нинья — это явление, при котором температура поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана снижается. В это время усиливаются стабильные восточные ветры, которые гонят теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате этого средние температуры воздуха во всём мире становятся ниже.

Ранее ученые узнали, когда впервые возник климатический феномен Эль-Ниньо.