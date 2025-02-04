В Ростовской области тысячи человек остались без электричества из-за снегопада

В Ростовской области около 30 тысяч человек остались без света из-за снегопада

Глава администрации Азовского района Александр Палатный сообщил в своем Telegram-канале, что в районе около 30 тысяч жителей остались без электричества из-за снегопада, который оборвал линии электропередач.

По словам очевидцев, обильные осадки выпали из-за прохождения атмосферного фронта.

«По состоянию на 07.00 аварийное отключение подачи электроэнергии зафиксировано в 21 населенном пункте. Без света около 30 тысяч человек», — поделился Палатный.

Он добавил, что над устранением последствий стихии работают шесть аварийных бригад — 12 человек и 7 единиц техники.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на территории некоторых регионов РФ предстоят температурные аномалии.

По его словам, в Сочи прогнозируется сильный дождь, а в предгорьях и горах — сильный снег, возможен сход лавин.

Он добавил, что метель при ветре до 20 м/с ожидается в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.