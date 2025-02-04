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Астраханец устроил стрельбу с балкона по воробьям и попал в человека

В Астрахани мужчина выстрелил из пневматики в ногу прохожей
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Depositphotos

В Астрахани мужчина ранил человека, стреляя с балкона по воробьям. О задержании 34-летнего местного жителя сообщили в полиции региона.

Недавно в одну из городских больниц обратилась девушка с ранением бедра. Пострадавшая рассказала, что шла с сестрой по улице, когда почувствовала резкую боль в ноге. Оказалось, что в нее попала металлическая пуля из пневматики.

Подозреваемого быстро вычислили и задержали. Он заявил, что собирался пострелять по воробьям, а не по людям. Оказалось, что прошлой осенью стрелок, не выходя из дома, обстрелял автобус. За хулиганство, совершенное с применением оружия, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мужчина выстрелил в сотрудника кафе из-за холодной картошки фри.

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