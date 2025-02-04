МВД: скрывшийся с Кастанаевской улицы стрелок пользовался травматом

Неизвестный, устроивший стрельбу на Кастанаевской улице на западе Москвы, воспользовался травматическим оружием. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел из-за конфликта между людьми в автомобилях Hyundai и Mercedes. После стрельбы пассажиры и водитель второй иномарки уехали. Сейчас их разыскивают. Объявлен план «Перехват».

До этого сообщалось о происшествии в Астрахани, где местный житель собирался пострелять по воробьям, но попал в женщину. Пострадавшая рассказала, что шла с сестрой по улице, когда почувствовала резкую боль в ноге. Оказалось, что в нее попала металлическая пуля из пневматического ружья.

Выяснилось, что прошлой осенью стрелок, не выходя из дома, обстрелял автобус и разбил в нем окно. За хулиганство, совершенное с применением оружия, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее на Камчатке мужчина выстрелил в директора гостиницы «Петропавловск».