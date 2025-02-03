На Камчатке в рабочем кабинете выстрелили в директора гостиницы «Петропавловск»

Мужчина выстрелил в директора гостиницы «Петропавловск» Руслана Кузнецова в Петропавловске-Камчатском, когда тот находился в своем кабинете. По данным SHOT, нападение произошло на проспекте Карла Маркса.

Подозреваемый, предположительно бывший совладелец гостиницы, использовал нарезной карабин «Вепрь» и был задержан на месте.

Инцидент произошел сегодня. Злоумышленник проник в кабинет директора и открыл огонь. Кузнецов не выжил. На месте работают сотрудники Следственного комитета и криминалисты. Мотивы преступления выясняются. По предварительной версии, конфликт мог быть связан с имущественными или деловыми разногласиями.

2 февраля сообщалось, что в Петербурге правоохранители поймали молодого человека, которого подозревают в стрельбе по прохожему.

Инцидент произошел на Обводном канале. На кадрах с места инцидента заметно, что мужчина идет по улице, но в какой-то момент с близкого расстояния стреляет по случайному прохожему. В руках у молодого человека был пистолет с сигнальными снарядами.

Ранее в Тюменской области охотник выстрелил в друга, перепутав его с лисой.