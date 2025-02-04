Экс-глава Суджи Морозов с женой отпраздновал изумрудную свадьбу в ПВР

Прожившей вместе 55 лет семье Морозовых из Суджи Курской области пришлось праздновать изумрудную свадьбу в пункте временного размещения (ПВР) для беженцев. Об этом пишет «РИА Курск».

Издание отмечает, что Анатолий Морозов в 1980-е годы был главой Суджи. Его жена Людмила работала акушером-гинекологом, выполняя свои трудовые обязанности вплоть до 2023 года.

В ПВР к супругам Морозовым приехали сотрудники местного ЗАГСа. Празднование юбилея свадьбы прошло в узком кругу.

2 февраля в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже. В военном ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны отследили пуск ракет из Сумской области.

Позже посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что обстрел украинскими войсками интерната в Судже должен был поспособствовать срыву возможных переговоров.

Ранее российские военные рассказали об обострении ситуации в Курской области.