В МИД РФ назвали причину удара ВСУ по интернату в Судже

МИД РФ: атака ВСУ на интернат в Судже была направлена на срыв переговоров

Обстрел украинскими войсками интерната в Судже должен был поспособствовать срыву возможных переговоров, считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Задача была прервать варианты поиска диалога между Москвой и Вашингтоном. Второе, оттенить последствия преступления, которое сейчас слишком активно расходится по международным пабликам, в Русском Поречном», — сказал дипломат.

По мнению Мирошника, приказ о нанесении удара по Судже приняла верхушка украинской власти. Он заявил, что РФ уже обратилась по этому поводу в Совбез ООН и готовит документы для направления в ОБСЕ и другие международные организации.

2 февраля в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже. В военном ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны отследили пуск ракет из Сумской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который отдал приказ об ударе.

Ранее и. о. главы Абхазии выразил Путину соболезнования из-за украинской атаки по Судже.