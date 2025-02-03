Российские военные рассказали об обострении ситуации в Курской области

«Архангел спецназа»: после удара по интернату в Судже ситуация обострилась

Ситуация в Курской области обострилась после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на интернат в городе Суджа. Об этом сообщил связанный с российскими военнослужащими Telegram-канал «Архангел спецназа».

По данным канала, в регионе активизировались боевые действия рядом с населенными пунктами Свердликово и Лебедевка — там российские военнослужащие ведут штурмовые действия, в то же время подразделения ВСУ на оккупированной территории занимают оборонительную позицию.

«Наши войска штурмуют несколько рубежей на некоторых участках, пока противник пытается укреплять позиции новыми подкреплениями», — отмечается в публикации.

2 февраля уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН, ОБСЕ и ЕС отреагировать на удар по интернату в Судже.

В тот же день в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже. В военном ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны отследили пуск ракет из Сумской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который отдал приказ об ударе.

Ранее российские бойцы показали кадры атаки украинских ракет по Судже.