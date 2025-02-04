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Экипаж самолета AZAL сообщал о взрыве в задней части самолета

Отчет Казахстана показал, что экипаж самолета AZAL сообщал о взрыве у задних кресел
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Isa Tazhenbayev/Global Look Press

Экипаж самолета AZAL, потерпевшего крушение в Казахстане, сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел. Об этом говорится в предварительном отчете Минтранса Казахстана.

«Грозный, отказало управление, удар птиц в кабине. А-а, удар птиц и в кабине два кресла взорвались», — сообщил экипаж диспетчеру.

Через 37 минут после этого сообщения экипаж сообщил диспетчеру в Ростове-на-Дону, что в пассажирской кабине заканчивается кислород. Некоторые пассажиры воздушного судна стали терять сознание.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер следовал из Баку в Грозный, однако в тот день столица Чечни подверглась атаке украинских дронов.

Незадолго до падения экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку в казахстанском городе. 28 декабря президент РФ Владимир Путин созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и принес извинения за инцидент с лайнером.

Ранее в обломках разбившегося самолета AZAL нашли необычные повреждения.

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