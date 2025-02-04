В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на 12 участках

В Анапе обнаружили повторные выбросы нефтепродуктов на 12 участках побережья

На 12 участках побережья в районе Анапы обнаружили новые выбросы мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Нефтепродукты на береговой полосе у воды подтвердили команды Успенского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Тимашевского, Павловского, Апшеронского, Абинского, Староминского, Славянского, Тихорецкого районов и Краснодара», — говорится в сообщении.

Специалисты продолжают ликвидировать остатки нефтепродуктов на побережье. Недавно сообщалось, что повторные выбросы мазута произошли в Мостовском районе Кубани.

Также 2 февраля сообщалось, что водолазы за сутки собрали и подняли на поверхность более одной тонны нефтепродуктов в районе села Витязево в Анапе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Порядка 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море и Азовское моря.

Ранее дайверы не нашли следов мазута на морском дне в Анапе.