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В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на 12 участках

В Анапе обнаружили повторные выбросы нефтепродуктов на 12 участках побережья
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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

На 12 участках побережья в районе Анапы обнаружили новые выбросы мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Нефтепродукты на береговой полосе у воды подтвердили команды Успенского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Тимашевского, Павловского, Апшеронского, Абинского, Староминского, Славянского, Тихорецкого районов и Краснодара», — говорится в сообщении.

Специалисты продолжают ликвидировать остатки нефтепродуктов на побережье. Недавно сообщалось, что повторные выбросы мазута произошли в Мостовском районе Кубани.

Также 2 февраля сообщалось, что водолазы за сутки собрали и подняли на поверхность более одной тонны нефтепродуктов в районе села Витязево в Анапе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Порядка 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море и Азовское моря.

Ранее дайверы не нашли следов мазута на морском дне в Анапе.

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