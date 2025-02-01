Дайверы не нашли следов мазута на морском дне в Анапе

Дайверы не обнаружили мазута на морском дне у пляжа Высокий берег в Анапе

Дайверы не обнаружили мазута на морском дне в районе Анапы. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты дайверского центра «Аква-Глобус» завершили обследование морского дна от мыса Кордонный до мыса Средний Анапский, включая районы Малой бухты и пляжа Высокий Берег. Погружения проводились на глубинах от полуметра до восьми метров.

Согласно сообщению оперативного штаба Краснодарского края, признаков загрязнения морской среды мазутом обнаружено не было. Дно в исследованной зоне чистое, следов нефтепродуктов на камнях, водорослях и песчаных участках не зафиксировано.

При этом были обнаружены отдельные предметы, загрязненные мазутом — в основном, пластиковые отходы.

Отмечается также, что в ходе погружений дайверы наблюдали богатую морскую фауну: медуз, крабов, рапанов и мальков кефали.

9 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал работу по ликвидации разлива мазута в Черном море. Он подчеркнул, что текущих действий «явно недостаточно», и поручил создать штаб, который работал бы на месте ЧП. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее интенсивность выбросов мазута снизилась на пляжах Кубани.