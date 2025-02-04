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Экс-протодиакона Кураева развернули в аэропорту Тбилиси

Бывшего протодиакона Кураева не пропустили в Тбилиси
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывшего протодиакона Русской православной церкви Московского патриархата Андрея Кураева (признан в РФ иностранным агентом) не пропустили в Тбилиси, куда его пригласили на выступление в один из университетов. Об этом сообщает издание Formula.

«Кураев был приглашен в Грузию Тбилисским университетом Сулхан-Саба Орбелиани. Однако по прибытии на границу ему вручили документ, в котором сообщалось, что ему запрещен въезд в Грузию сроком на три года», — передает издание.

Причина, по которой Кураева выгнали из Грузии и закрыли въезд, не уточняется. При этом пригласивший университет не дал комментариев насчет ситуации.

В 2024 году Андрей Кураев, лишенный сана решением патриарха Кирилла, был принят в клир экзархата Константинопольского патриархата в Литве, где займется миссионерской деятельностью.

В ноябре 2023 года богослов покинул Россию и уехал в Прагу. А 22 декабря Кураев был внесен в реестр иноагентов.

Ранее Кураев заявил, что не откажется от гражданства России.

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