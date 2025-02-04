Финский суд оставил в силе арест танкера Eagle S по делу о повреждении кабеля

Апелляционный суд Хельсинки оставил в силе решение о наложении ареста на нефтяной танкер Eagle S, которого власти страны подозревают в диверсии на электрокабелях в Балтийском море. Об этом пишет агентство STT.

«Апелляционный суд Хельсинки отказал в разрешении на проведение дальнейших слушаний по делу об аресте судна Eagle S, связанного с повреждением кабелей в Балтийском море. Арест остается в силе», — указано в сообщении.

В декабре прошлого года в Балтийском море финская пограничная служба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector.

22 января финский президент Александр Стубб заявил, что расследование инцидента с повреждением подводных кабелей на дне Балтийского моря в конце 2024 года продолжается. В то же время президент Финляндии отметил, что подобные диверсии не отвечают ничьим интересам, включая Россию.

Ранее норвежская полиция задержала судно Silver Dania с российским экипажем.