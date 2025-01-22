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Стубб заявил, что Финляндия не установила причины диверсии в Балтийском море

Стубб: расследование инцидента с кабелями на дне Балтийского моря продолжается
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Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Расследование инцидента с повреждением подводных кабелей на дне Балтийского моря в конце 2024 года продолжается. Об этом в интервью Bloomberg TV заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Всегда есть несколько вариантов. Один — это диверсия, второй — ошибка, третий — некомпетентность. <…> Наше расследование все еще продолжается, поэтому мы пока не можем определить позицию в этом вопросе», — сказал он.

В то же время Стубб отметил, что диверсии на дне Балтики не отвечают ничьим интересам, включая Россию.

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может, и связал это происшествие с «теневым флотом» России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ ожидает опровержений от тех, кто обвинял Москву в диверсиях с подводными кабелями в Балтийском море.

Ранее в России назвали провокацией НАТО историю с поврежденным кабелем на Балтике.

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