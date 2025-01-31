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В Норвегии задержали судно с экипажем из РФ

Полиция Норвегии задержала судно Silver Dania с экипажем из России
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Depositphotos

Полиция Норвегии задержала судно Silver Dania с экипажем из России, подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе полиции королевства.

«На основании законного запроса латвийских властей полицейское управление Тромса задержало зарегистрированное в Норвегии и принадлежащее Норвегии судно Silver Dania. Корабль курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Весь экипаж на борту — россияне», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в настоящее время судно доставлено в порт Тромсё. Правоохранители проводят обыски на борту и допрашивают экипаж. Как отметили в пресс-службе, моряки и судоходная компания сотрудничают с норвежскими властями.

В декабре прошлого года в Балтийском море финская пограничная служба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector.

Ранее президент Финляндии отказался считать случайными повреждения кабелей в Балтийском море.

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