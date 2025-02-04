В Мурманске постояльцев дома-интерната госпитализировали с кишечной инфекцией

В Мурманске с кишечной инфекцией госпитализированы более 30 постояльцев дома-интерната

33 постояльца дома-интерната Мурманска госпитализированы с кишечной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в региональном минздраве.

На данный момент пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Проведена генеральная уборка и дезинфекция всех помещений.

«Для изоляции госпитализировали заболевших даже с легкой формой заболевания. По состоянию на 14:00 4 февраля в стационаре находятся 33 человека. Их состояние стабильное», — сообщили в ведомстве.

Недавно в Башкирии массово отравились отдыхающие в санатории «Танып» в Аскинском районе. Причиной группового отравления явилась норовирусная инфекция. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

До этого в Саратовской области приостановили работу школы №3 в Марксе после выявления острой кишечной инфекции у детей. Это произошло, после того как в пробах биологического материала, отобранных в учреждении, была обнаружена РНК норовируса 2 генотипа.

Ранее у вернувшейся из Таиланда россиянки нашли острую кишечную инфекцию.