В Башкирии произошла вспышка кишечной инфекции в санатории

В Башкирии массово отравились отдыхающие в санатории «Танып» в Аскинском районе. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.

«Причиной группового отравления явилась норовирусная инфекция (острое вирусное заболевание, основные симптомы которого — тошнота, рвота, боли, расстройство желудка. — «Газета.Ru»). На данный момент все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что специалисты Роспотребнадзора с 17 января расследуют инцидент: они проверили санитарное состояние объекта, обследовали персонал санатория и взяли пробы пищи и продуктов.

Управление СК по Башкирии тоже проводит проверку по факту произошедшего. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по ее итогам.

Накануне в Саратовской области приостановили работу школы №3 в Марксе после выявления острой кишечной инфекции у детей. Это произошло, после того как в пробах биологического материала, отобранных в учреждении, была обнаружена РНК норовируса 2 генотипа.

Ранее в Перми задержали директора пекарни, где отравились 80 человек.