В Саратовской области из-за вспышки норовируса закрыли школу

Школу в городе Маркс закрыли на карантин из-за случаев норовируса

В Саратовской области приостановили работу школы №3 в Марксе после выявления острой кишечной инфекции у детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«В пробах биологического материала, отобранных у контактных и персонала, обнаружена РНК норовируса 2 генотипа», — заявили в ведомстве после получения результатов первых исследований.

Согласно публикации, пока школа не будет работать, специалисты Роспотребнадзора проведут противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию.

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