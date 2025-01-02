У вернувшейся из Таиланда россиянки нашли острую кишечную инфекцию

В Красноярском крае у женщины, прилетевшей из Таиланда, зафиксировали острую кишечную инфекцию, вызванную холероподобным вибрионом. Об этом сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

По данным пресс-службы, после выявления заражения был проведен комплекс санитарно-карантинных мер, направленных на предотвращение распространения болезни.

«В связи с выявленным случаем была проведена дезинфекционная обработка борта самолета», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что для всех, кто вступал в контакт с зараженной, организовали медицинское наблюдение и провели обследование. На данный момент женщину выписали из больницы.

Специалисты напомнили, что при путешествиях в страны с экваториально-тропическим климатом нужно обращать особое внимание на пищу, поскольку многие инфекции, полученные при отдыхе, могут не встречаться или быть редкими для России.

До этого в Екатеринбурге родители девяти младенцев обратились за медицинской помощью для детей после праздника. У младенцев наблюдались признаки острой кишечной инфекции. Исследование показало, что все они заразились норовирусом второго типа.

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