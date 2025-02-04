Врач перечислила полезные свойства баклажана

Баклажаны полезны для желудочно-кишечного тракта, поскольку богаты клетчаткой. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-диетолог Маргарита Королева.

«Растительные волокна поддерживают наш иммунитет по собственной выработке витаминов группы В, нейромедиаторов и ряду других биологически активных молекул», — отметила специалист.

При приготовлении баклажанов она советует не переваривать их, иначе они теряют полезные свойства.

Королева также предупредила, что от баклажанов следует отказаться людям с проблемами пищеварительной системы и аутоиммунными заболеваниями.

Врач-кардиолог Красногорской больницы Ирина Шошина до этого говорила, что человеку необходимо ежедневно употреблять не менее 500 граммов растительной пищи для укрепления организма. По ее словам, о полезных свойствах овощей и фруктов многое может рассказать их цвет.

К примеру, плоды желтого цвета — яблоки, персики, абрикосы, дыни, бананы, кукуруза, ананасы и цветная капуста — богаты каротиноидами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Морковь, манго, тыква, облепиха и другие плоды оранжевого цвета содержат мощный антиоксидант бета-каротин, который обладает антираковыми свойствами, рассказала кардиолог.

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