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Врач предупредила о скрытой опасности любимого многими овоща

Врач Королева: баклажан тяжело переваривается организмом
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PhotoJuli86/Shutterstock/FOTODOM

Любимые многими баклажаны зачастую тяжело перевариваются организмом. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-диетолог Маргарита Королева.

«Он (баклажан — «Газета.Ru») имеет место быть в рационе, однако не всем показан, потому что относится к группе пасленовых. Имеет в составе лектины. При наличии воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта он может поддержать огонь воспаления и встать вопреки лечебной программе, назначенной врачом», — сказала эксперт.

Она добавила, что от баклажанов следует отказаться людям с проблемами пищеварительной системы и аутоиммунными заболеваниями.

Минздрав рекомендует взрослому человеку съедать не менее 140 кг свежих овощей в год, включая 8-12 кг томатов и огурцов. Эти нормы, по данным ведомства, соответствуют современным требованиям здорового питания.

Согласно результатам исследования, проведенного компанией «Гродан», 31% россиян в 2024 году придерживаются этих рекомендаций против 20% в 2023-м.

Самыми популярными тепличными овощами среди россиян остаются огурцы (40% респондентов) и томаты (36%). Салаты выбирают 14% респондентов, перцы — 5%, кабачки — 3%, баклажаны — 2%.

Ранее врач перечислила полезные свойства овощей и фруктов разных цветов.

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