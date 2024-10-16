Россиянам назвали продукты, снижающие риск болезни Альцгеймера

По данным ВОЗ, в мире болезнь Альцгеймера диагностирована примерно у 55 млн человек. Это прогрессирующее нейродегенеративное и возраст-ассоциированное заболевание чаще поражает людей в возрасте старше 65 лет, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов.

Развитие болезни начинается с легкой потери памяти, снижения скорости реакции, забывчивости на недавние события, имена, лица. По мере прогрессирования — нарушаются мышление, память, речь, возможность самообслуживания без посторонней помощи и применения профессиональных навыков. В России по приблизительным подсчетам болезнью Альцгеймера страдают 1,2-1,4 млн человек, к 2035 году, согласно прогнозам ученых, число больных увеличится до 2–3,6 млн человек.

«Очень часто производители БАД и продуктов функционального питания делают достаточно смелые заявления о пользе своей продукции при данном заболевании. Однако отмечу, что на сегодняшний день нет убедительных научных доказательств в поддержку защитной роли витаминов B6, B12, C или E, фолиевой кислоты, омега-3 PUFA (полиненасыщенных жирных кислот) при этом заболевании. Именно эти добавки чаще всего позиционируются как эффективные при Альцгеймере или профилактике заболевания», — объяснил он.

В то же время эпидемиологические когортные исследования свидетельствуют о том, что соблюдение средиземноморской диеты с высоким пропорциональным потреблением злаков, фруктов, рыбы и овощей и низким потреблением красного мяса и сладостей может снизить риски развития болезни Альцгеймера и степень расстройств когнитивных функций.



«В качестве лечебной стратегии для профилактики болезни Альцгеймера рассматривается MIND-диета (Mediterranean–DASH Intervention for Neurodegenerative Delay). Это гибрид средиземноморской диеты и DASH-диеты (Dietary Approaches to Stop Hypertension) — специализированного питания для пациентов с артериальной гипертензией», — сказал эксперт.

Подобно средиземноморской диете, в диете MIND представлены зеленые листовые овощи — капуста, листовая капуста, салат, а также спаржа, свекла, сладкий перец, брокколи, морковь, баклажаны, тыква, цельные зерна, фасоль и орехи. Предпочтительнее употребление ягод, а не фруктов. Также в рационе присутствуют жирная рыба или морепродукты, птица и оливковое масло. Допустимо употребление сухого красного вина не более 150 мл в день. MIND-диета ограничивает употребление красного мяса, сладостей, сыра, сливочного масла, маргарина и фастфуда.

«Также известно, что некоторые продукты, например, черника, листовая зелень, шпинат, капуста и куркумин обладают нейропротективными эффектами из-за своих противовоспалительных и антиоксидантных свойств. Появились публикации и о пользе зеленого чая, который предотвращает образование свободных радикалов и защищает нейроны от повреждений благодаря катехинам — биологически активным веществам из группы флавоноидов, обладающим антиоксидантной активностью», — резюмировал Попов.

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