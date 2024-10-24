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Врач перечислила полезные свойства овощей и фруктов разных цветов

Врач Шошина: плоды желтого цвета богаты каротиноидами

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Человеку необходимо ежедневно употреблять не менее 500 граммов растительной пищи для укрепления организма. Об этом сообщила врач-кардиолог Красногорской больницы Ирина Шошина. По ее словам, которые цитирует «Радио 1», о полезных свойствах овощей и фруктов многое может рассказать их цвет.

«Так, плоды желтого цвета — яблоки, персики, абрикосы, дыни, бананы, кукуруза, ананасы, цветная капуста и другие — богаты каротиноидами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Морковь, манго, тыква, облепиха и другие плоды оранжевого цвета содержат мощный антиоксидант бета-каротин, который обладает антираковыми свойствами», — рассказала Шошина.

Кроме того, по ее словам, антиоксидантами богаты сиреневые черника, голубика, виноград, слива и баклажаны. Что касается плодов красного цвета, таких как томаты, красный болгарский перец, редис, клюква, брусника, они содержат флавоноиды, защищающие организм от свободных радикалов и способствующие сохранению молодости.

Зеленые продукты — капуста, киви, горох — богаты витаминами А, В и С, а также магнием, калием и кальцием, улучшающими пищеварение и укрепляющими нервную систему, заключила врач.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов до этого говорил, что одним из важнейших продуктов для улучшения пищеварения является имбирь, который практически не переваривается, но доходит до кишечника, где может оказывать полезное действие.

Также врач отметил полезные свойства тимьяна, помогающего стимулировать выделение пищеварительных соков. Он пояснил, что приправа позволяет уменьшить газообразование в кишечнике.

Ранее эксперт назвала два овоща, важных для профилактики рака.

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