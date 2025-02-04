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На Кубани вывезли свыше 177 тонн загрязненного грунта

МЧС России: на Кубани вывезли более 177 тонн загрязненного грунта с побережья
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Виталий Тимкив/РИА Новости

На Кубани вывезено свыше 177 тонн загрязненного грунта с побережья. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

В данный момент специалисты обследуют 265 км берега. Почти 17,2 тыс. тонн песка были очищены вибрационной установкой.

В акватории Черного моря было обследовано свыше 7 тыс. квадратных метров и обработано сорбентом 52 тыс. квадратных метров.

3 февраля сообщалось, что повторные выбросы мазута произошли в Мостовском районе Кубани.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море и Азовское моря.

Ранее судовладелец «Волгонефти-239» рассказал об оставшихся танкерах серии.

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