В московской гостинице обнаружили полуметровую пятнистую змею

Постояльцев и сотрудников гостиницы «Восход» в Москве напугала пятнистая змея. Ее нашли в одном из номеров, накрытую ведром, рассказала 360.ru менеджер гостиницы.

Длина змеи — примерно 50–60 см. По словам сотрудницы гостиницы, рептилию она увидела, когда осматривала номер после выезда гостей.

«Я номер осмотрела, оставили ли мусор или что… Открыла, смотрю, ведро подняла — а там змея лежит», — рассказала менеджер.

Женщина призналась, что поначалу приняла это за розыгрыш постояльцев, оставивших в номере муляж рептилии, и лишь потом увидела, что она шевелится. Забраться в гостиницу змея могла по канализационной трубе, предположила сотрудница. На данный момент рептилию увезли специалисты, точной информации о том, ядовита ли она, пока нет.

Ранее женщина нашла под подушкой змею, когда собиралась спать.