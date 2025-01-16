Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В московской гостинице обнаружили полуметровую пятнистую змею

360.ru: в московскую гостиницу «Восход» приползла полуметровая змея
close
snakehunteraus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Постояльцев и сотрудников гостиницы «Восход» в Москве напугала пятнистая змея. Ее нашли в одном из номеров, накрытую ведром, рассказала 360.ru менеджер гостиницы.

Длина змеи — примерно 50–60 см. По словам сотрудницы гостиницы, рептилию она увидела, когда осматривала номер после выезда гостей.

«Я номер осмотрела, оставили ли мусор или что… Открыла, смотрю, ведро подняла — а там змея лежит», — рассказала менеджер.

Женщина призналась, что поначалу приняла это за розыгрыш постояльцев, оставивших в номере муляж рептилии, и лишь потом увидела, что она шевелится. Забраться в гостиницу змея могла по канализационной трубе, предположила сотрудница. На данный момент рептилию увезли специалисты, точной информации о том, ядовита ли она, пока нет.

Ранее женщина нашла под подушкой змею, когда собиралась спать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами