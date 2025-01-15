Уволена министр соцзащиты населения и труда Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал заявление об увольнении министра социальной защиты населения и труда региона Елены Батановой. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Батанова уволена в связи с переходом на другое место работы. Где чиновница в дальнейшем будет работать, Гладков не уточнил.

13 декабря 2024 года Гладков уволил своего заместителя Юлию Щедрину.

Позднее СМИ писали, что Щедрина могла попасть под уголовное дело за нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере. В региональном правительстве Щедрина курировала работу агропромышленного комплекса — с апреля 2021 года.

В июле 2023 года Гладков освободил от занимаемой должности своего заместителя Константина Полежаева. Причиной увольнения стало систематическое невыполнение своих обязанностей.

Ранее мэр Рязани пригрозил уволить сотрудников после корпоратива.