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Уволенная замгубернатора Белгородской области могла стать фигурантом уголовного дела

«Фонарь»: на уволенную замгубернатора Щедрину завели уголовное дело за растрату

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Администрация Белгородской области

Уволенная на днях заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина могла попасть под уголовное дело за нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом пишет местное издание «Фонарь».

Уточняется, что официального подтверждения информации об открытии уголовного дела от силовиков пока не поступало.

В региональном правительстве Щедрина курировала работу агропромышленного комплекса — с апреля 2021 года. Издание пишет, что в период с 2016 по 2021 годы области выделили субсидию на поддержку сельского хозяйства в размере 217 млн рублей. Чиновники не освоили и не вернули деньги, из-за чего Федеральное казначейство судилось с белгородским минсельхозом и выиграло суд.

Юлию Щедрину уволили 13 декабря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отставке чиновницы, не уточнив причину увольнения.

Ранее в Петербурге задержали экс-главу «Метростроя Северной столицы».

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