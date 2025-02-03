В Саратовской области уволили министра транспорта

В Саратовской области с 3 февраля уволили министра транспорта Алексея Петаева. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Решение принято в связи со систематическим нарушением сроков предоставления отчетности в финансовые организации, что привело к задержкам по оплате выполненных работ подрядным организациям, ведущим реконструкцию трамвайных маршрутов в Саратове», — говорится в публикации.

Бусаргин уточнил, что Петаева уволили с 3 февраля по п. 5 ч. 1. статьи 81 ТК РФ («Расторжение трудового договора по инициативе работодателя»).

В январе 2025 года в Белгородской области уволили министра труда и соцзащиты населения Елену Батанову. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, она переходит на другое место работы. Где чиновница в дальнейшем будет работать, Гладков не уточнил.

13 декабря 2024 года Гладков уволил своего заместителя Юлию Щедрину.

Позднее СМИ писали, что Щедрина могла попасть под уголовное дело за нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере. В региональном правительстве Щедрина курировала работу агропромышленного комплекса — с апреля 2021 года.

Ранее мэр Рязани пригрозил уволить сотрудников после корпоратива.