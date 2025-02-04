Американского неонациста признали виновным в подготовке атаки на энергообъекты

Лидера одной из американских группировок неонацистов признали виновным в том, что он собирался устроить теракт на энергообъектах штата Мэриленд. Об этом пишет CBS News.

«Брэндон Рассел, лидер неонацистской группировки, был признан виновным в заговоре с целью атаки на объекты энергетики Мэриленда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 29-летнему мужчине грозит 20 лет тюрьмы. Предполагается, что в 2023 году он собирался подорвать объекты компании BGE в районе Балтимора, оставив значительную часть Мэриленда без электричества.

В 2018 году Рассела уже приговаривали к лишению свободы — за хранение взрывных устройств.

14 января ФБР сообщало об угрозе попыток осуществления терактов, которые будут схожи с трагедией в Новом Орлеане, которая произошла в новогоднюю ночь.

Тогда автомобиль въехал в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре города. Преступник начал стрелять по сотрудникам полиции и был ликвидирован ответным огнем. По последним данным, более 30 человек пострадали. Десять человек не удалось спасти. Инцидент произошел примерно в 3 часа ночи.

Ранее в ЕС дали понять Трампу, что не отдадут Гренландию США.