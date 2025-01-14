ФБР предупредило об угрозе новых терактов в США

ФБР предупредило об угрозе новых терактов, схожих с инцидентом в Новом Орлеане

Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило об угрозе попыток осуществления новых терактов, которые будут схожи с трагедией в Новом Орлеане. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Мы просим общественность сохранять бдительность относительно возможных атак подражателей <...> и сообщать о любой подозрительной деятельности правоохранительным органам», — говорится в документе.

По данным сотрудников ФБР, есть вероятность, что придерживающиеся экстремистской идеологии лица могут попытаться осуществить теракт, используя автомобили.

В новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре Нового Орлеана. Преступник начал стрелять по сотрудникам полиции и был ликвидирован ответным огнем. По последним данным, более 30 человек пострадали. Десять человек не удалось спасти. Инцидент произошел примерно в 3 часа ночи.

В новогоднюю ночь в городе была усилена охрана, однако это не спасло от произошедшего теракта.

Ранее Байден посетил Новый Орлеан, где произошел теракт в новогоднюю ночь.