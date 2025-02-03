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США выйдут из Совета ООН по правам человека и прекратят финансирование БАПОР

Трамп в течение суток подпишет указ о выходе США из СПЧ ООН
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Denis Balibouse/Reuters

Президент США Дональд Трамп в течение суток подпишет указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на документы.

США уже выходили из СПЧ ООН во время первого срока Трампа. Как отмечает газета, документ будет подписан за день до встречи президента с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. США давно обвиняют совет в предвзятости по отношению к Израилю и в прикрытии правительств, нарушающих права человека.

«СПЧ ООН продемонстрировал последовательную предвзятость в отношении Израиля, несправедливо и непропорционально сосредоточившись на нем в заседаниях совета. В 2018 году, когда президент Трамп вышел из СПЧ ООН..., организация приняла больше резолюций, осуждающих Израиль, чем Сирию, Иран и Северную Корею вместе взятые», — говорится в резолюции Белого дома.

Указ также потребует от госсекретаря Марко Рубио рассмотреть и доложить администрации президента США, какие международные организации, конвенции или договоры «продвигают радикальные или антиамериканские настроения», уделив особое внимание ЮНЕСКО, Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

21 января президент США подписал указ о выходе страны из ВОЗ.

Ранее Трампа призвали отказаться от старых идей.

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