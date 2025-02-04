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Появилась информация о состоянии школьника из Урала, на которого сверстник напал с ножом

РИА: школьник, на которого напали в Екатеринбурге, не получил серьезных травм
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Школьник, на которого с ножом напал одноклассник в гимназии №205 в Екатеринбурге, не получил серьезных травм. Об этом рассказали РИА Новости в городском департаменте образования.

Там рассказали, что между детьми произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой один из них достал нож и порезал спину другому. Врач бригады скорой помощи, прибывшей на вызов, установил, что серьезных повреждений нет. Школьника доставили в детскую городскую больницу №9, в настоящее время за ним наблюдают врачи.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что драка между 13-летними подростками произошла из-за того, что один из них начал говорить оскорбительные слова. Когда потерпевший увидел в руках у сверстника острый предмет, он попытался убежать, но не успел. Оба гимназиста, как и их семьи, на учетах в полиции не состояли. Мальчик, получивший ранение, воспитывается матерью, а нападавший живет в полной семье.

По данным Telegram-канала SHOT, один ребенок набросился на другого и ранил его в спину из-за произошедшей накануне ссоры.

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку после произошедшего. По данным надзорного ведомства, один из учеников обрызгивал второго водой из игрушки. Последнему это не понравилось, поэтому он ударил оппонента ножом в область лопатки.

Ранее в Волжске подросток напал с ножом на двух школьников.

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